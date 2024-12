LumenHaus ist Vorreiter beim Heim-Energiemanagement mit innovativen Smart Home-Energielösungen aus einer Hand auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024

DÜSSELDORF, Deutschland, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- LumenHaus, eine innovative Plattform an vorderster Front der Energiewende durch dezentrale, gemeinschaftsorientierte und nachhaltige Energielösungen, präsentierte auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024 seine neuesten Entwicklungen im Bereich des intelligenten Energiemanagements für Zuhause. Als wichtigster Event in den Bereichen Solar, Energiespeicherung und HLK diente die Messe als Plattform für Innovation und fachlichen Austausch und stärkte die Rolle von LumenHaus als vertrauenswürdiger Partner für Energieexperten und als Motor für nachhaltiges Wohnen für Hausbesitzer.

Die One-Stop Solution integriert Solarmodule, Energiespeichersysteme, Wärmepumpen und E-Auto-Ladegeräte, die alle nahtlos über die myLumenHaus App verwaltet werden. Dieses einheitliche Ökosystem vereinfacht das Energiemanagement und ermöglicht die Überwachung und Optimierung von Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch in Echtzeit. Mit KI-gestützten Funktionen passt sich das System dynamisch an das Nutzerverhalten und die Umgebungsbedingungen an und liefert so intelligentere, umweltfreundlichere und kostengünstigere Energielösungen.