Energiekontor senkt Gewinnziel für 2024

BREMEN (dpa-AFX) - Energiekontor streicht wegen Verzögerungen in den aktuellen Verkaufsprozessen in Deutschland und Großbritannien sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zusammen. Es werde für 2024 nun ein Vorsteuergewinn (Ebt) von etwa 23 bis 27 Millionen Euro erwartet, teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Mittwoch in Bremen überraschend mit. Noch Mitte November hatte der Konzern bei der Vorlage der Bilanz zum dritten Quartal ein Konzernergebnis vor Steuern von 30 bis 70 Millionen Euro angepeilt, dabei allerdings höchstens die Mitte der Spanne.

Die Nachricht verschreckte die Anleger zur Wochenmitte nur kurz. Nach zwischenzeitlichen Verlusten drehte die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie wieder ins Plus und legte zuletzt um 4,7 Prozent zu. Allerdings hat das Papier seit der Jahreswende um fast die Hälfte an Wert verloren.