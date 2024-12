Spritpreise geben etwas nach / Benzin im Vergleich zur Vorwoche um 1,3 Cent billiger, Diesel um 1,5 Cent / Preis für Rohöl kaum verändert / CO2-Abgabe steigt zum Jahreswechsel (FOTO)

München (ots) - Tanken ist im Vergleich zur vergangenen Woche etwas billiger

geworden. Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer

derzeit im bundesweiten Mittel 1,655 Euro bezahlen, das sind 1,3 Cent weniger

als in der Vorwoche. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise

in Deutschland. Auch Diesel ist günstiger geworden und kostet aktuell im Schnitt

1,593 Euro je Liter - ein Minus von 1,5 Cent.



Der Preis für Rohöl ist hingegen nahezu unverändert. Ein Barrel Brent-Öl kostet

mit rund 74 US-Dollar nur geringfügig mehr als in der Vorwoche. Der Euro notiert

aktuell wieder knapp über 1,05 US-Dollar und hat sich damit nach dem

Abwärtstrend zuletzt wieder etwas stabilisiert. Am morgigen 5. Dezember steht

allerdings die nächste Opec+-Sitzung zur weiteren Förderpolitik an. Die geplante

Produktionserhöhung wird aller Voraussicht nach in das zweite Quartal 2025

verschoben und das Angebot damit weiterhin knappgehalten.







CO2-Abgabe in Kraft tritt. Damit steigt der Preis von 45 Euro auf 55 Euro pro

Tonne. Für die Kraftstoffpreise bedeutet dies umgerechnet, dass sich sowohl für



drei Cent je Liter erhöht.



Der ADAC empfiehlt, dass die Verbraucher vor dem Tanken die Spritpreise an den

Tankstellen im Umkreis oder auf einer Route vergleichen. Dabei hilft und

unterstützt die Spritpreis-App "ADAC Drive". Generell ist abends tanken um

einiges günstiger als morgens. Schnell lassen sich bei einer abendlichen

Tankfüllung im Vergleich einige Euro sparen.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



