Tilray, Canopy & Co. brechen mit DEA-Anhörung ein. Nun wird’s brenzlig! 

Erwartete Neueinstufung von Cannabis auf der Kippe?

Zur Ausgangslage: Die Drug Enforcement Administration (DEA) prüft aktuell die Neueinstufung von Cannabis. Die DEA führt Marihuana (Cannabis) bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden sich unter anderem Substanzen, wie LSD und Heroin.

Die Anhörung vom Montag (02. Dezember) war im bereits seit Monaten laufenden Prozess zur Überprüfung ein weiterer Meilenstein. Doch bereits die Vorzeichen waren alles andere als gut, wurde doch der Termin zur Anhörung auf nach der US-Präsidentenwahl angesetzt. Die Aktienkurse von Tilray, Canopy & Co. reagierten mit Abschlägen auf den Anhörungstermin vom Montag. Offenkundig schwindet im Sektor die Hoffnung, dass am Ende des Überprüfungsprozesses auch tatsächlich das „eigentlich“ zuvor erwartete Ergebnis – eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III – stehen wird. Sollte es so kommen, wäre eine komplette Neubewertung der Lage unausweichlich.