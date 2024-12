Erste Genehmigung für Tesla-Ausbau öffentlich einsehbar

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die Genehmigung für einen ersten Schritt zum Ausbau des Werkes von E-Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin kann von Donnerstag an zwei Wochen lang im Internet eingesehen werden. Danach können Kritiker gegen den Bescheid einen Monat lang Widerspruch einlegen, wie das Umweltministerium in Potsdam mitteilte. Der geplante Ausbau von Tesla löst seit langem Proteste bei Umweltaktivisten hervor.

US-Elektroautobauer Tesla hatte vom Land Brandenburg Mitte Oktober eine erste umweltrechtliche Teilgenehmigung zum Ausbau des Werkes innerhalb seines bisherigen Geländes bekommen.