BGH entscheidet zu Selbstbehalt bei Elternunterhalt

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Umfang erwachsene Kinder für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen müssen. Im konkreten Fall ging es darum, ob ein Mann für die Unterbringung seiner pflegebedürftigen Mutter in einer vollstationären Pflegeeinrichtung zahlen muss. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte das mit Verweis auf das unterhaltsrelevante Nettoeinkommen des Mannes verneint. Doch der BGH sieht Fehler in dem angewendeten Bemessungsansatz.

Wenn Pflegebedürftige etwa ihre Heimkosten nicht selbst tragen können, springt zunächst das Sozialamt ein. In bestimmten Fällen holt es sich das Geld aber zumindest teilweise von unterhaltspflichtigen Familienmitgliedern zurück. Mit dem sogenannten Angehörigen-Entlastungsgesetz wurden 2019 viele betroffene Kinder pflegebedürftiger Eltern entlastet. Seitdem muss nur noch Unterhalt zahlen, wer mehr als 100.000 Euro brutto pro Jahr verdient.