Diese KI-Kursrakete legt jetzt nach - doppeltes Upgrade

Credo Technology, ein Hersteller von Hochgeschwindigkeitstechnologie für Rechenzentren, legte einen blitzdauberen Beat and Raise hin. Erwartungen an Umsatz und Gewinn übertroffen, Prognose angehoben. Der Wachstumsschub durch die zunehmende Adoption von KI-Cluster-Technologien sorgte für eine wahre Kursexplosion. Die Aktie ging am Dienstag mit einem saftigen Plus von 47 Prozent aus dem Handel. Am Mittwoch setzt die Aktie ihren Lauf fort und liegt am Nachmittag zeitweise weitere 6 Prozent im Plus.

BofA-Analyst Vivek Arya stufte die Bewertung der Aktie gleich um zwei Stufen von Underperform auf Buy und setzte ein Kursziel von 80 US-Dollar. Das würde nochmals ein Aufwärtspotenzial von 12 Prozent bedeuten.