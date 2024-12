Investorensuche läuft

DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Im Insolvenzverfahren der Anhaltischen Elektromotorenwerke Dessau (AEM) laufen Gespräche mit möglichen Investoren. Die Sanierung des Traditionsunternehmens komme voran, teilten die Insolvenzverwalter des Unternehmens mit. Ziel sei es, die AEM-Gruppe als Ganzes und die 150 Arbeitsplätze am Standort Dessau-Roßlau zu erhalten. Das Interesse an einer Übernahme sei groß. Das Unternehmen fertigt Motoren und Generatoren unter anderem für die Schifffahrt, Wasserkraftwerke oder den Bergbau.

AEM arbeitet als Zulieferer für Kunden weltweit. Die seit Jahren andauernden wirtschaftlichen Herausforderungen seien am Unternehmen, aber auch an den Kunden nicht spurlos vorbeigegangen, erklärte Geschäftsführer Reiner Storch, nachdem im Oktober der Insolvenzantrag gestellt werden musste. "Weniger Umsätze in den Branchen der Kunden bedeuten zwangsläufig auch weniger Aufträge für AEM als Zulieferer."/sus/DP/ngu