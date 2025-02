Nubank: Die Bank, die den Finanzmarkt auf den Kopf stellte

Vélez setzte konsequent auf eine bedienungsfreundliche Banking-App sowie attraktive Angebote wie eine Kreditkarte und ein digitales Konto ohne Gebühren. Damit mischte er den zuvor streng regulierten Bankenmarkt auf. Hinzu kam, dass viele Kreditinstitute einkommensschwächere Kunden kategorisch ablehnten. Heute gehört die Nubank respektive ihre börsennotierte Mutter Nu Holdings zu den weltweit am schnellsten wachsenden Fintechs.

Für die Idee, in seiner brasilianischen Heimat eine Digitalbank zu gründen, mag David Vélez vor über zehn Jahren noch belächelt worden sein. Aber das ist Vergangenheit – heute hat jeder zweite Erwachsene ein Konto bei der Nubank. Inzwischen ist man in Brasilien auch im Kreditgeschäft mit Privatkunden die klare Nummer eins.

Den Erfolg seiner skalierbaren, digitalen Plattform hat der Konzern dabei auf neue Länder in Mittel- und Südamerika übertragen. Bereits 2019 erfolgte der Markteintritt in Mexiko; ein Jahr später war dann Kolumbien an der Reihe. Zuletzt zählte die Nubank mehr als 110 Millionen aktive Kunden.

Nu-Holdings-Aktionäre erlebten seit dem Börsengang ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem desaströsen Jahr 2022 setzte der an der NYSE notierte Titel zu einer imposanten Rally an. Bei dem jüngsten Kursrückgang dürfte es sich um eine gesunde Korrektur handeln. Auslöser waren Zahlen und ein Ausblick, die beide weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Hinzu kam die News über einen Aktienverkauf von Warren Buffetts Berkshire Hathaway. In dieser Situation lohnt ein nüchterner Blick auf die Fundamentaldaten. Mit einem Umsatzwachstum von über 50 Prozent, einem Quartalsgewinn von 553 Millionen US-Dollar, mehr als fünf Millionen Neukunden pro Quartal sowie einem Return on Equity von 30 Prozent hat sich an der Erfolgsstory von Nu Holdings schließlich nichts verändert. Die gesunkene Bewertung (KGV von 18) lädt nun zum Einstieg ein.

Autor: Marcus Wessel, Smart Investor

