Bolt Metals erwirbt Konzessionsgebiet Northwind im Goldcamp Urban-Barry, 15 km von der Lagerstätte Windfall entfernt

Vancouver, British Columbia – 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. („Bolt“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FWB: A3D8AK), ein nordamerikanisches Unternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die „Option“ oder „Optionsvereinbarung“) mit nahestehenden Verkäufern (die „Optionsgeber“) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unterzeichnet hat, um sich das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Northwind („Northwind“ oder das „Konzessionsgebiet“, Abb. 1) zu sichern.

Eckdaten zum Konzessionsgebiet Northwind:

- Dreiundfünfzig (53) Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 3.000 ha in der Randzone des Grünsteingürtels Urban-Barry in der geologischen Subprovinz Abitibi in Quebec;

- Strategisch günstige Lage in der Nähe zahlreicher Vorkommen und mehrerer Entdeckungen von regionaler Bedeutung, einschließlich der Goldlagerstätte Windfall, die 7,39 Mio. Unzen in allen Kategorien beherbergt und nur 15 km von den Northwind-Claims entfernt liegt;

- Mehrere Explorationsziele im Stadium der Bohrreife, die anhand von Schürfgrabungen und geophysikalischen Messungen erschlossen wurden; im Konzessionsgebiet fanden bis dato noch keine Diamantbohrungen und nur in begrenztem Umfang historische Arbeiten statt.

Abbildung 1: Regionale Claim-Besitzer im Grünsteingürtel Urban-Barry; 1: Osisko, Mineralressourcenschätzung vom 7. Juni 2022 (PLR Resources Inc. und BBA Inc., 2022); 2: Bonterra, Mineralressourcenschätzung vom 30. Juli 2021 (SLR Consulting, 2021); 3: Nicht-NI-43-101-konforme und historische Ressourcenschätzung (Oasis Resources, 1985)

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Konzessionsportfolio mit den Northwind-Claims erweitern konnten und Bolt nun eine Präsenz im Bergbaurevier Urban-Barry in der Subprovinz Abitibi in Quebec vorweisen kann“, so CEO Brandon Haynes.

Herr Haynes weiter: „Die Firma Gold Fields, eines der größten Goldbergbauunternehmen der Welt, hat zuletzt eine Zusammenlegung der Windfall-Claims durchgeführt. Damit eröffnen sich äußerst interessante Rahmenbedingungen für die Exploration von Claims, denen in der Vergangenheit nicht die Aufmerksamkeit zuteilwurde, die sie verdient hätten. Wir sind zuversichtlich, dass es mit dem Einsatz moderner Explorationsmethoden in diesen Claims nicht lange dauern wird, bis wir die nächste große Entdeckung im Bergbaurevier Urban-Barry bekannt geben können.“