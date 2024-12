Fortuna berichtet über Fortschritte bei seinem Aktienrückkaufprogramm

Jorge A. Ganoza, Chief Executive Officer von Fortuna, kommentierte: „Mit einem Rekordgewinn im dritten Quartal und einer starken Generierung von freiem Cashflow, unterstützt durch historisch hohe Goldpreise, ist Fortuna in der Lage, Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben.“ Herr Ganoza fuhr fort: „Unsere Kapitalprioritäten für die Zukunft werden darin bestehen, weiterhin die Renditen für die Aktionäre mit der Erschließung hochwertiger Möglichkeiten in unserem Portfolio in Einklang zu bringen.“

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf aktiven Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil all unserer Geschäftstätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig einen gemeinsamen Wert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

