Marvell Technology - Aktie im Rampenlicht - 04.12.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie des US-Chipkonzerns Marvell Technology steigt vorbörslich um mehr als +13% an und steht damit vor dem erstmaligen Sprung über die 100-US$-Marke. Was sind die Gründe für den Kursanstieg und sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Starke Q3-Bilanz Der Technologiekonzern hat am Vorabend seine Bücher geöffnet und beeindruckende Zahlen gemeldet. Die Umsätze legten im Jahresvergleich […]

Bei den Einzelthemen geht es heute um Intel, Marvell Technology, Salesforce, Sea Limited, Palantir, Axon Enterprise und General Motors. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen …