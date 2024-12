Palantir: Immer noch Underperform!

Die Palantir-Aktie hat in diesem Jahr eine wahnsinnige Rallye verzeichnet und sich mehr als vervierfacht. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,65 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen 30 Milliarden US-Dollar mehr wert als seine Konkurrenten im Bereich der Datenplattformen für künstliche Intelligenz, Snowflake und Databricks, zusammen.

Am Dienstag waren die Titel um 6,9 Prozent gestiegen, da mehrere positive Faktoren als Katalysator fungierten. Zum einen war die voraussichtliche Aufnahme in den Nasdaq 100 Index ein Grund, zum anderen eine neue Sicherheitszertifizierung der US-Regierung und die positive Reaktion des Marktes auf Vertragsverlängerungen mit verschiedenen Zweigen des US-Militärs.

Trotz dieser positiven Entwicklungen geht William Blair nicht davon aus, dass die Konsensschätzungen für den Umsatz von Palantir aufgrund dieser Entwicklungen deutlich steigen werden.

Das Unternehmen äußerte sich auch vorsichtig zu den Marktbedingungen, die zu einer Wiederholung des starken Rückgangs des Aktienkurses von Palantir führen könnten, der zwischen Januar 2021 und Dezember 2022 aufgrund eines verlangsamten Umsatzwachstums und Bewertungssorgen um 81 Prozent gefallen war.

William Blair steht in Kontrast zu den Analysten der Bank of America (BofA). Die BofA hat in der vergangenen Woche das Kursziel für das Softwareunternehmen von 55 auf 75 US-Dollar erhöht. Als Begründung nannte die Bank ein beschleunigtes Wachstum in den USA sowie einen zunehmend breiter werdenden "Wettbewerbsvorteil".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion