Hamburg wird für herausragende Startup-Rahmenbedingungen ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Die Start-up-Förderung und die Verwaltungsdigitalisierung in

Hamburg sind international herausragend. In diesen Kategorien erhielt Hamburg

die von der International Chamber of Commerce (ICC) vergebenen "Startup

Ecosystem Stars Awards".





Scaleup Hamburg, das Angebot der Hamburger Wirtschaftsförderung Hamburg Invest,erhielt einen Award in der Kategorie "Exceptional Industry Support".Das Scaleup Hamburg-Programm unterstützt etablierte Hamburger Unternehmen in derVernetzung und Zusammenarbeit mit aussichtsreichen Startups und Scale-ups. Durchenge Begleitung gelingt es, Pilotprojekte zur Lösung aktueller Herausforderungen- insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen - in den Hamburger Unternehmenschnell und niedrigschwellig zu testen und auszuwerten. Unternehmen am Standorterhalten somit Zugang zu innovativen Lösungen, während Scale-ups neue lokaleKunden hinzugewinnen und ihr Geschäftsmodell in einem neuen Markt ausbauenkönnen. Dies ermöglicht die Teilhabe an dynamischen Marktentwicklungeninsbesondere für mittelständische Unternehmen im Bereich zunehmend regulierterNachhaltigkeitsanforderungen. Für seine strukturierte Vernetzungs- undUnterstützungsarbeit wurde Scaleup Hamburg mit einem Preis in der Kategorie"Exceptional Industry Support" ausgezeichnet.Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest: " Hamburg zählt zu denführenden europäischen Standorten für innovative Jungunternehmen. Die erneuteAuszeichnung mit den Startup Ecosystem Award unterstreicht die Attraktivität unddie Stärke des Scaleup Hamburg-Programms. Mit diesem Angebot fördern wir gezieltdie Zusammenarbeit zwischen lokalen Industrieunternehmen und internationalenGründerinnen und Gründern. Die erfolgreiche Vernetzung bringt fortschrittlicheLösungen nach Hamburg, erleichtert den Zugang zum Standort und stärkt dieInnovationskraft der Stadt nachhaltig."Zudem wurde der Hamburger Venture-Client-Einheit GovTecHH gemeinsam mit demöffentlichen IT-Dienstleister Dataport in der Kategorie "Innovative Procurement"ausgezeichnet.Hamburg hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz neuer Technologien und dieZusammenarbeit mit Startups voranzutreiben. Im Januar 2024 hat die Freie undHansestadt Hamburg deshalb eine Experimentierklausel in ihre Vergaberichtlinieaufgenommen, die die Zusammenarbeit mit innovativen Partnern zur Modernisierungund Digitalisierung der Verwaltung vereinfacht. Außerdem schloss Hamburg einenRahmenvertrag mit Dataport. Das bedeutet kürzere und bürokratieärmereBeschaffungsverfahren, die die rasante technologische Entwicklungberücksichtigten und eine effizientere Verwaltung ermöglichen.Hierfür konnte Hamburg gemeinsam mit Dataport einen Startup Ecosystem Award inder Kategorie "Innovative Procurement" entgegennehmen.Christian Pfromm, Chief Digital Officer Hamburg: "Um neue Technologien schnellund bedarfsgerecht einsetzen zu können, brauchen wir effizienteBeschaffungsprozesse. Mit der Experimentierklausel in unseren Vergaberichtlinienund dem Rahmenvertrag mit Dataport haben wir passende Bedingungen geschaffen, umden Zugang zu innovativen Lösungen zu erleichtern. Durch unsere eigene VentureClient-Einheit GovTecHH können wir die Exzellenz von Startups noch besser fürdie Freie und Hansestadt Hamburg nutzbar machen."Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender, Dataport AöR: "Die Digitalisierung deröffentlichen Verwaltung erfordert Innovation. Insbesondere KI- und datenbezogeneLösungen bieten Potenzial. Für uns und unsere Träger ist es essenziell, dieInnovationen auch kleinerer Unternehmen, etwa Start-ups, zu kennen und nutzen zukönnen. Dies versuchen wir mit dem 'Broker Rahmenvertrag Vermittlung KI undDaten'. Damit erreichen wir, dass wir schnell und unkompliziert die passendeLösung auf dem neuesten Stand der Entwicklung beschaffen können - von kleinenund größeren Anbietern."Mit dem Startup Ecosystem Stars Award ehren die Internationale Handelskammer(ICC) und die Organisation Mind the Bridge weltweit Städte und Regionen, dieInnovations-Ökosysteme aufbauen und vorantreiben. GovTecHH und das ScaleupHamburg-Angebot der Hamburg Invest konnten die internationale Auszeichnungbereits 2023 gemeinsam in den Kategorien "Startup Programs" und "SME Support"entgegennehmen.