Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 135,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag wenig verändert bei 2,05 Prozent.

Vorherige Verluste machten die Anleihen nach schwache US-Konjunkturdaten wett. Die Stimmung unter den Dienstleistern hatte sich im November merklich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ISM war zudem stärker als erwartet gefallen. Er signalisiert jedoch weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum.

"Damit hält der Sektor die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs, denn die Schwächephase in der Industrie ist trotz der dortigen Stimmungsverbesserung noch nicht beendet", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Insgesamt scheint sich die konjunkturelle Dynamik im Schlussquartal dieses Jahres etwas zu verringern." Eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Monat erscheine daher möglich.

Die Märkte schauen zudem auf Frankreich. Es steht die Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung über die Regierung von Premierminister Michel Barnier an. Derzeit läuft noch die Debatte in der Nationalversammlung.

Die Abstimmung wird aus Sicht der Dekabank voraussichtlich die Regierung von Barnier zu Fall bringen. Doch das Ereignis habe aus Marktsicht seinen Schrecken verloren. Es sei jedoch offen, ob dies so bleibe, falls es keine Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung gebe. Die Renditen von französischen Anleihen gaben nach./jsl/mis