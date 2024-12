Dax legt kräftig zu - Zalando vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.232 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start konnte der Dax im weiteren Tagesverlauf unter Schwankungen seine Zugewinne weiter ausbauen. Ein neues Rekordhoch wurde mit rund 20.261 Punkten am Nachmittag erzielt.



"Die Stimmung bleibt weiterhin sehr gut an den Finanzmärkten in Europa", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Marktteilnehmer griffen weiter bei den deutschen Aktien zu. "Und so befinden sich dann auch mal wieder die Titel von Zalando, Daimler Truck und den anderen Automotiveunternehmen auf der Gewinnerliste weit oben." Insgesamt habe auch die Marktbreite etwas zugenommen, so Lipkow.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG! Short 32,80€ 0,22 × 14,69 Zum Produkt Long 28,90€ 0,20 × 14,65 Zum Produkt