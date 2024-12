Brigitte Gross zu aktuellen Entwicklungen auf der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) - Zur Entwicklung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten sowie der

Reha- und Rentenanträge berichtet Direktorin Brigitte Gross auf der heutigen

Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Zudem

befasst sie sich mit aktuellen Projekten zur Optimierung der Kundenbetreuung wie

dem Kundenservicecenter und den Online-Services.



Ihre wirtschaftliche Haushaltsführung hat die Deutsche Rentenversicherung Bund

auch im Jahr 2023 fortgeführt: So unterschritt sie das ihr zur Verfügung

stehende Budget um 114 Millionen Euro, was einer Ausschöpfung von rund 95

Prozent entspricht. Steigende Personal- und IT-Kosten wirken sich zunehmend auf

die Kostenentwicklung aus.





Mehr Reha-AnträgeEinen Zuwachs gab es Gross zufolge im Bereich der medizinischen Rehabilitation:In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden rund 6.000 Anträge mehr als imVorjahreszeitraum gestellt, was einer Steigerung von rund einem Prozententspricht. Bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurden im gleichenZeitraum etwas mehr als 78.000 Anträge gestellt, also ebenfalls knapp einProzent mehr als im Vergleichszeitraum 2023.RentenantragsentwicklungDie Anzahl der Rentenanträge bewegt sich demografisch bedingt weiter auf hohemNiveau. Von 2022 zu 2023 verzeichnete die Deutsche Rentenversicherung Bund einenAnstieg von 7,2 Prozent. "Für 2024 erwarten wir einen minimalen Rückgang, dervor allem auf das Anheben der Altersgrenzen zurückzuführen ist", erklärt Gross.Bei den Anträgen auf eine Erwerbsminderungsrente wird für 2024 ein Anstiegerwartet. Betrachtet man die ersten zehn Monate des laufenden Jahres, stiegendie Anträge auf eine Erwerbsminderungsrente um rund 5.000 auf 106.600 Anträge."Eine mögliche Erklärung hierfür sind die noch nicht rentennahen, aber dennochimmer älter werdenden geburtenstarken Jahrgänge", so Gross. In den kommendenJahren werden immer mehr der geburtenstarken Jahrgänge derBaby-Boomer-Generation das Rentenalter erreichen, was künftig zu einer weiterenSteigerung der Anzahl an Rentenanträgen führen wird.Optimierte Kundenbetreuung durch neue Service-AngeboteUm die telefonische Erreichbarkeit zu erhöhen, alle Services verständlich,leicht zugänglich und bedarfsorientiert anzubieten und die Sachbearbeitung zuentlasten, wurde 2023 das Kundenservicecenter (KSC) mit rund 1.000 Beschäftigteneröffnet. Alle Anfragen von Kundinnen und Kunden werden seitdem im KSC zentralangenommen und bearbeitet.Mit dem digitalen Kundenportal, der Digitalen Rentenübersicht und demOnline-Portal "meine-rehabiltation.de" brachte die Deutsche RentenversicherungBund 2023 zudem drei weitere neue Serviceangebote auf den Weg: Im DigitalenKundenportal können Rentenbeziehende, Versicherte und Riester-Sparende seitAugust 2023 online Anträge stellen, Auskünfte einholen und Daten bearbeiten. DasePostfach ermöglicht den direkten Nachrichtenverkehr mit der Rentenversicherung.Bislang haben sich mehr als 400.000 Menschen registriert und das Kundenportalüber 1,7 Millionen Mal genutzt.Mit der Digitalen Rentenübersicht können sich Nutzerinnen und Nutzer seitvergangenem Sommer über ihre Ansprüche informieren: "Bisher haben 2,6 MillionenInteressierte die Website besucht. 197.000 haben sich im Portal registriert undihre persönlichen Altersvorsorgeansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher undprivater Alterssicherung abgerufen. Fast 6,5 Millionen Anfragen wurden von denNutzenden an die Vorsorge-Einrichtungen übermittelt", betonte Gross. Rund 500Vorsorge-Einrichtungen sind bisher an die Digitale Rentenübersicht angebunden.Bis zum Jahresende müssen dann alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten, dieeine jährliche Standmitteilung verschicken und mehr als 1.000 Vorsorgeansprücheverwalten, teilnehmen.Das Portal "meine-rehabilitation.de" bietet Interessierten einqualitätsbasiertes Klinik-Ranking. Darüber hinaus informiert es zuKlinikangeboten und zum Wunsch- und Wahlrecht. Auch ist es möglich, eine Rehaonline zu beantragen. Das Portal wurde zuletzt rund 2.500-mal am Tagbeziehungsweise 75.000-mal im Monat besucht."Die Deutsche Rentenversicherung hat wichtige Schritte unternommen, um ihrenService weiterzuentwickeln und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zusteigern", betont Gross. Alle vier Angebote wurden im Frühjahr beimRegionalforum der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheitausgezeichnet.