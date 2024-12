Chef des US-Versicherers Unitedhealth in Manhattan erschossen

(mehr Details)



NEW YORK (dpa-AFX) - Mitten in Manhattan ist der Konzernchef des US-Versicherers UnitedHealth Group , Brian Thompson, erschossen worden. Die New Yorker Polizei (NYPD) bestätigte in einer Pressekonferenz den Tod des 50-Jährigen, der den im US-Leitindex Dow Jones Industrial notierten Konzern geführt hatte.

Thompson sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square erschossen worden, in dem sein Unternehmen eine Investorenveranstaltung abhalten wollte. Er sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Thompson, der im US-Bundesstaat Minnesota lebte, sei ohne Personenschützer unterwegs gewesen.