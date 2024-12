Diese Daten sind Gold wert: Steht Roku vor einem Milliarden-Deal?

Roku, der führende Anbieter von Connected-TV-Plattformen, könnte schon bald von einem größeren Rivalen übernommen werden. Laut der Analystin Laura Martin von Needham stehen die Chancen gut, dass das Unternehmen im Jahr 2025 für eine "erhebliche Prämie" aufgekauft wird. Besonders spannend: Roku sei laut Martin das einzige skalierte CTV-Unternehmen, das derzeit für Übernahmen in Frage kommt.

Laut der gestrigen Analyse von Laura Martin, gibt es sechs zentrale Gründe, die Roku zu einem äußerst attraktiven Übernahmeziel machen. Erstens verfügt das Unternehmen über eine große und aktive Nutzerbasis, die es potenziellen Käufern ermöglicht, sofort auf einen etablierten Markt zuzugreifen. Zweitens sammelt Roku einzigartige Daten zu Sehverhalten und Werbeausgaben, die es ermöglichen, präzisere Einblicke in die Verbraucherbedürfnisse zu gewinnen. Drittens hat Roku durch die Kontrolle über die ausgespielte Werbung eine erhebliche Preissetzungsmacht, die das Unternehmen in eine starke Verhandlungsposition gegenüber Werbetreibenden bringt.

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist der sogenannte "Regaleffekt": Die Startseite von Roku lenkt gezielt Zuschauerströme, was zusätzliche Möglichkeiten zur Monetarisierung bietet. Zudem stellt der Kauf von Roku gegenüber dem Aufbau einer eigenen Plattform einen erheblichen Vorteil dar, da Zeit und Kosten gespart werden – ein klassischer "Buy vs. Build"-Vorteil. Schließlich zeichnet sich Roku durch seine Skalierbarkeit aus: Es ist die einzige Plattform dieser Größenordnung, die derzeit überhaupt für Übernahmen zur Verfügung steht.

Besonders wichtig ist laut Martin die Rolle von Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku. Durch seine Kontrolle über die Super-Voting-Aktien hat Wood das letzte Wort bei einer möglichen Übernahme. "Ein potenzieller Käufer muss nur Wood überzeugen, und Roku gehört ihnen", erklärt Martin, womit sie die strategische Bedeutung seiner Position unterstreicht.

Wer könnte zuschlagen?

Die Liste der potenziellen Käufer für Roku liest sich wie ein Who-is-Who der Technologie- und Handelswelt. Ganz oben stehen Streaming-Giganten wie Netflix (NFLX), die mit einer Übernahme ihre eigene Marktposition stärken könnten. Auch Ad-Tech-Unternehmen wie The Trade Desk (TTD) dürften großes Interesse an Rokus einzigartigen Daten haben, die tiefere Einblicke in das Sehverhalten und die Effektivität von Werbeanzeigen ermöglichen. Darüber hinaus könnten Einzelhändler wie Target (TGT) von den Daten profitieren, um ihre Kundenansprache zu optimieren und neue Monetarisierungsmodelle zu erschließen.

Besonders interessant ist Rokus Potenzial für Technologiekonzerne wie Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) und Alphabet (GOOG). Diese Unternehmen könnten Rokus Daten nutzen, um ihre KI-Modelle mit Milliarden neuer Datenpunkte zu füttern und dadurch noch leistungsfähiger zu machen.

Rokus Daten sind laut Martin ein „extrem unterbewertetes Asset“. Mit durchschnittlich 4,3 Stunden täglicher Sehdauer pro Haushalt liefert die Plattform einen beispiellosen Einblick in die Nachfrage der Verbraucher und die Effektivität von Werbung.

Aktienkurs und Bewertung

Die Aussicht auf einen Übernahmedeal ließ die Roku-Aktie am Mittwoch um 12 Prozent steigen. Trotz einer Jahresperformance von minus 34 Prozent setzt Needham weiterhin auf ein Kursziel von 100 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent entspricht.

Andere Analysten, wie etwa Guggenheim, sehen ebenfalls Synergiepotenziale, etwa in einer Fusion zwischen Roku und The Trade Desk. Doch Needham warnt: Roku sollte seine wertvollen Daten nicht teilen, sondern sie als Druckmittel nutzen, um eine Übernahme zu erzwingen.

Fazit: Auf der Übernahmeliste ganz oben

Roku hat alle Karten in der Hand, um in den nächsten 12 Monaten zum Übernahmekandidaten Nummer eins zu werden. Anleger und Konkurrenten sollten das Unternehmen genau im Auge behalten – denn die CTV-Branche steht vor einem potenziellen Mega-Deal.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion