EuroStoxx 50 zieht weiter an

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten der Eurozone bleiben zuversichtlich: Der EuroStoxx 50 setzte seine jüngste Erholung am Mittwoch fort und schloss mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 4.919,02 Punkten. Damit schaffte der Leitindex des Euroraums nicht nur den fünften Gewinntag in Folge, sondern es auch knapp über die 200-Tage-Linie als langfristigen Trendindikator.

"Die Optimisten sind derzeit an den europäischen Handelsplätzen nicht zu bremsen", kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Er verwies auf die Zugkraft der zuletzt rekordhungrigen US-Börsen, weiß aber auch nicht genau, woher die Antriebskraft für die Finanzmärkte letztendlich kommt. Denn betrachte man die Konjunkturdaten, entstünden mehr Fragen als Antworten. "Getreu dem Motto, 'the trend is your friend', werden einfach weiter Aktien gekauft", so Lipkow.