Aktien Wien Schluss Leitindex fällt etwas zurück Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit etwas leichter beendet. Der Leitindex ATX schloss nach einem vorübergehenden Ausflug in die Gewinnzone mit minus 0,14 Prozent und 3.543,55 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es zur …