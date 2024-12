Klage gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle eingereicht

Der Ausbau sei trotz zahlreicher Einwände von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Trägern öffentlicher Belange genehmigt worden, hieß es. "Gegen einen solchen Beschluss bleibt der Zivilgesellschaft letztlich nur der Rechtsweg", sagte der Vorsitzende des sächsischen Landesverbands, Felix Ekardt.

Es müsse geklärt werden, ob der Ausbau angesichts der Klimakrise, der Gesundheitsbelastungen und der enormen öffentlichen Kosten überhaupt rechtmäßig sei. "Die Verdopplung der Kapazität eines Frachtflughafens in Zeiten der Klimakrise ist nicht nur ein Schritt in die falsche Richtung, sondern eine fatale Missachtung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen", so Ekardt.

Die sächsische Landesdirektion hatte die Erweiterung des Flughafens im September genehmigt. Bei dem Projekt soll der Vorfeldbereich um 39 Hektar innerhalb des Flughafenareals erweitert werden. Damit sollen die Abfertigungskapazitäten für Fracht deutlich erhöht werden.

500 Millionen Euro für neues Drehkreuz



Der Flughafen Leipzig/Halle an der Grenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt ist inzwischen der zweitgrößte Fracht-Airport in Deutschland. Für Frachtmaschinen gibt es eine Nachtflugerlaubnis. Die Mitteldeutsche Flughafen AG als Betreiber will 500 Millionen Euro investieren. Das Versandunternehmen DHL Express plant am Flughafen die Erweiterung seines Logistik-Drehkreuzes./djj/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 34,75 auf Tradegate (04. Dezember 2024, 18:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,77 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 42,55 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+32,54 % bedeutet.