Winter-Release von Maxon One bringt Weihnachtsstimmung vom Konzept bis zum Rendering

BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 4. Dezember 2024 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und mehr arbeiten, veröffentlichte heute Updates für seine Maxon One-Produktreihe mit neuen Funktionen in Cinema 4D, Redshift, ZBrush und ZBrush für iPad sowie Red Giant. Die neue Version ist die Antwort auf den Wunschzettel von Künstlern – mit neuen Funktionen, die die täglichen Arbeitsabläufe verbessern und das Leben von Kreativen, Animatoren, VFX-Profis und Studios vereinfachen.

Zugehöriges Bild

Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Patrick 4D

Ganz gleich, ob es darum geht, einzigartige Modelle mit brandneuen Booleschen Funktionen in Cinema 4D zu kreieren, die dem Wort „Ausstecher“ eine ganz neue Bedeutung verleihen, oder mit Cinema 4D-Partikeln ein beeindruckendes Schneegestöber zu kreieren – Maxon One macht alles möglich. Mit Goz in ZBrush für iPad können Sie jetzt noch einfacher ihre kreativen Ideen auf Ihren leistungsstarken PC oder Mac übertragen, wo die Magie von ZBrush, Cinema 4D, Red Giant und Redshift diese Visionen zum Leben erwecken.

„Von Broadcast und Film über Branding, Charaktergestaltung bis hin zur Weltenerstellung gibt es keine Bereiche in Kunst und Design, die Maxon One-Tools nicht berühren. Mit jeder neuen Version wollen wir das Leben kreativer Profis einfacher und angenehmer gestalten – und welcher Zeitpunkt ist besser als die Feiertage, um anderen eine Freude zu machen?“, so Philip Losch, CPTO von Maxon. „Dieses Update bietet Verbesserungen basierend auf Community-Input, von den leistungsstarken neuen Booleschen Workflows in Cinema 4D bis hin zu plattformübergreifenden Workflows mit ZBrush für iPad. Jede Verbesserung inspiriert Innovationen in verschiedenen kreativen Bereichen, die unser tägliches Leben durchdringen, sei es auf dem Bildschirm, bei der Gestaltung von Konsumgütern oder im Bereich Architektur oder sogar bei medizinischer Animation weltverändernder Ideen.“