Puma gefragt - Oddo BHF sieht reichlich Kurspotenzial

Durando schrieb 08.11.24, 11:59

Ab Januar wird man wahrscheinlich etwas mehr wissen, was diese Einfuhr-Zölle angeht.

Wahrscheinlich wird es da individuelle Unterschiede geben.

Ein US-Konzern wird höchstwahrscheinlich deutlich weniger mit Zöllen belastet werden.

Es kann natürlich gut möglich sein, dass D. T. von Nike eine neue Fabrik in den USA haben will ?

Ich glaube, so schlimm wäre das nicht, auch wenn es erstmal eine Investition für Nike wäre.

Dafür könnte man in Asien dann eine oder zwei Fabriken schließen.

Nur mal so, eine Überlegung von mir.



Wie sieht das eigentlich mit Adidas und Puma aus ?

Haben die eine Fabrik in den USA ?