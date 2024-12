Fed, Zinsen, ein Mord - und Dax immer extremer!

Ein Mord am Chef des größten Versicherungesunternehmens der USA (United Health Care) erschüttert die Wall Street - aber der Fokus der Finanzmärkte verlagert sich aber nun auf die heutigen Aussagen von Fed-Chef Powell in Sachen Zinsen. Vor dem Auftritt von Powell hat heute Fed-Mitglied Musalem in Frage gestellt, ob die Fed bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen wirklich senken wird. Während die Wall Street in Dauer-Euphorie ist, gilt das auch für den Dax, der immer weiter steigt und nun extrem überkauft ist. Und das vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Desasters in Deutschland, den absehbaren Zöllen von Trump und der Schwäche Chinas als zweitwichtigsten Handelspartners Deutschlands. Wie weit kann der Dax in diesem Umfeld noch steigen?

