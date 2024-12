China Tourism Group präsentiert nachhaltigen Tourismus auf der "Travelogue of China"-Medientour

Li Jian, Geschäftsführer der Hong Kong CTS (Anji) Tourism Development Co. Ltd. sagte: "Die Entwicklung des Hele Valley folgt streng dem Prinzip der minimalen Intervention. Bei allen architektonischen Entwürfen werden umweltfreundliche Technologien eingesetzt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bei der Gestaltung der Straßen und Wege wurde das Gelände berücksichtigt, um Schäden an Teeplantagen, Bambuswäldern und Wasserquellen zu vermeiden, so dass die Besucher die Natur erleben können, ohne sie zu stören."

Am Qiandao-See in Hangzhou erlebten die Journalisten die Integration von Umweltschutz und Tourismusentwicklung. Wei Hong, stellvertretender Geschäftsführer der CTG (Zhejiang) Qiandao Lake Company, erklärte: "Das landschaftlich reizvolle Gebiet des Qiandao-Sees zieht jährlich zwei Millionen Touristen an und spielt eine sehr positive Rolle bei der Ankurbelung der lokalen Wirtschaft und der Förderung der Beschäftigung. Drei bis fünf Generationen von Einheimischen haben am Bau und Betrieb des gesamten nationalen Feriengebiets am Qiandao-See mitgewirkt."

"Der Qiandao-See hat einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen", sagte Aiperi Temirova, eine Journalistin von NEWS.KG aus Kirgisistan. "Es ist sehr beeindruckend, wie sehr sich die Menschen um den Erhalt des Gebäudes kümmern und wie es sich auf die lokale Gemeinschaft auswirkt."

Während der Reise konnte sich die Delegation von den Errungenschaften Zhejiangs im Bereich der ökologischen Zivilisation und des grünen Wandels überzeugen. Sie beobachteten die Bemühungen zur Förderung einer hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung und der Harmonie zwischen Mensch und Natur. Über Nachrichtenplattformen und soziale Medien teilten die Journalisten ihre Erfahrungen und vermittelten so ein reales und umfassendes Bild von China.

"Ich möchte auf jeden Fall mit meinen Freunden und meiner Familie nach China zurückkehren und all diese schönen Orte besuchen", sagte Ecaterina Reveaco, eine Redakteurin der moldawischen Zeitung Noi.md.

Indem sie Initiativen für nachhaltigen Tourismus hervorhob, trug die Medientour dazu bei, Chinas Engagement für den Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung weltweit bekannt zu machen.

