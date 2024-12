Opposition stürzt Frankreichs Regierung mit Misstrauensvotum

PARIS (dpa-AFX) - Mit einem Misstrauensvotum hat die Opposition in Frankreich die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall gebracht. Marine Le Pens Rechtsnationale und das linke Lager stimmten in der Nationalversammlung gemeinsam gegen die Regierung und erreichten so die nötige Mehrheit./rbo/DP/mis