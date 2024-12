Aktivisten Rebellen umzingeln Großstadt Hama in Westsyrien Die islamistische Rebellenallianz in Syrien hat nach Angaben von Aktivisten die Großstadt Hama in Westsyrien umzingelt. Die Rebellen unter der Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hätten mehrere angrenzende Dörfer im Westen, …