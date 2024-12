RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach einem Investorentag von 5500 auf 5400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Bergbaukonzern habe das Ziel eines Produktionswachstums von jährlich 3 Prozent nun bis 2033 (vorher 2028) erweitert, schrieb Analyst Kaan Peker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die 2025er-Produktionsaussichten für Eisenerz, Kupfer und Alumina hätten sich verdüstert./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 13:26 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 13:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 60,64EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2024, 22:19 Uhr) gehandelt.