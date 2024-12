Millennial gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung für einen Erlös von 1.693.200 $ bekannt

Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 5.644.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,30 $ für einen Erlös von 1.693.200 $. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (die „Aktien“) und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“ oder die „Warrants“). Jeder der 2.822.000 ausgegebenen Warrants kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktie ausgeübt werden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung werden Provisionen für die Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 46.998 CAD gezahlt.

Die Aktien und alle Aktien, die durch die Ausübung von Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 4. April 2025 endet.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Vorwarnung

Im Rahmen des Abschlusses dieser ersten Tranche der Privatplatzierung wurden an The Quaternary Group Ltd. (der „Erwerber“) 3.000.000 Einheiten, bestehend aus 3.000.000 Aktien und 1.500.000 Warrants, ausgegeben. Nach Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung (die „zweite Tranche“) werden an den Erwerber weitere 7.000.000 Einheiten ausgegeben. Der Abschluss der zweiten Tranche ist vom Erhalt der Zustimmung der Aktionäre abhängig, dass der Erwerber ein Aktionär mit einer Beteiligung von mehr als 20 % am Unternehmen wird. Die Zustimmung der Aktionäre wird auf der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens oder einer Vertagung derselben, die voraussichtlich am 7. Februar 2025 stattfinden wird, eingeholt. Solange die Zustimmung der Aktionäre nicht vorliegt, hat sich der Erwerber verpflichtet, keinen der Warrants auszuüben, so dass sein Besitz an Aktien des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt 20 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Aktien übersteigen würde.

