Mehr als 12 Milliarden Dollar für die Wiederherstellung von Land und die Bewältigung von Dürreperioden im Rahmen der COP16-Finanzierungsgespräche über Land zugesagt

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am zweiten Tag der sechzehnten Konferenz der Vertragsparteien des UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD COP16) erhielt die weltweite Finanzierung von Dürreresistenz, Bodensanierung und dem Kampf gegen Bodendegradation einen bedeutenden Auftrieb: Seit Beginn der COP16 in Riad wurden über 12 Milliarden Dollar für diese zusammenhängenden Bereiche zugesagt.

Die Arabische Koordinierungsgruppe ist die jüngste Institution, die umfangreiche finanzielle Unterstützung zugesagt hat und weitere 10 Milliarden Dollar zur Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre bereitstellt. Die zusätzliche Finanzierung erfolgt im Anschluss an die Gründung der Riyadh Global Drought Resilience Partnership, die am ersten Tag der COP16 in Riyadh stattfand. Der OPEC-Fonds und die Islamische Entwicklungsbank haben jeweils 1 Milliarde Dollar für die Riyadh Global Drought Resilience Partnership zugesagt, zusätzlich zu den 150 Millionen Dollar, die Saudi-Arabien für die Umsetzung der Initiative bereitstellt. Die zusätzliche Unterstützung fand während des Finanzministerdialogs statt, der Teil des hochrangigen Segments der COP16 in Riad ist und darauf abzielt, internationale Finanzmittel aus dem privaten und öffentlichen Sektor zu erschließen.

"Mit der Zusage von über 12 Mrd. USD für wichtige Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre in nur zwei Tagen ist die COP16 in Riad bereits ein Meilenstein im Kampf gegen die Dürre", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes bei der COP16. "Ich hoffe, dass dies nur der Anfang ist und wir in den kommenden Tagen und Wochen weitere Beiträge von internationalen Partnern aus dem privaten und öffentlichen Sektor sehen werden, die die Wirkung der lebenswichtigen Initiativen zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und zur Wiederherstellung von Land weiter verstärken", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

"Wie der jüngste Bericht der UNCCD zeigt, besteht ein dringender Bedarf an zusätzlichen internationalen Mitteln. Die Umleitung von mehr ausländischer Hilfe, z. B. von Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe, zur Bekämpfung von Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung wäre ein Finanzierungsmechanismus, den die internationale Gemeinschaft relativ schnell freischalten könnte, um den am stärksten betroffenen Ländern die dringend benötigte Unterstützung zukommen zu lassen", fügte Dr. Faqeeha hinzu.