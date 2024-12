DAZN WIRD WELTWEIT EXKLUSIVER ÜBERTRAGUNGSPARTNER DER FIFA-KLUB-WELTMEISTERSCHAFT 2025 UND ZEIGT ALLE 63 SPIELE FOR FREE

DAZN überträgt die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 exklusiv und weltweit – alle 63 Spiele live und kostenlos auf DAZN verfügbar

Das Turnier startet am 15. Juni 2025 in den USA – aus Deutschland kämpfen der FC Bayern München und Borussia Dortmund um den Titel des besten Fußball-Klubs der Welt – aus Österreich ist der FC Salzburg qualifiziert

Insgesamt treten in 29 Tagen 32 Mannschaften aus sechs Konföderationen gegeneinander an – Top-Klubs wie Real Madrid, Manchester City, Boca Juniors, Al Hilal und Inter Miami sind dabei

Die besten Spieler der Welt, darunter Messi, Vinicius Jr., Mbappé, Haaland und viele mehr treffen in einem bis dato nie dagewesenen Turnier-Format aufeinander

Der Countdown startet bereits am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 um 18:45 Uhr, wenn DAZN die Gruppenauslosung live aus dem DAZN-Studi überträgt – mit Max Siebald , Freddy Harder und Diletta Leotta

Die Partnerschaft umfasst auch die Integration des hauseigenen Streaming-Produkts der FIFA, FIFA+ – umfangreiches Archivmaterial aus u.a. Weltmeisterschaften, Dokumentationen und Live-Spielen über DAZN verfügbar

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1

LONDON, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- DAZN, die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, wird die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 exklusiv und weltweit übertragen. Mit dieser Vereinbarung untermauert DAZN seine Position als Heimat des Fußballs für Fans auf der ganzen Welt.

Die 32 besten Klubs der Welt mit dem FC Bayern, BVB und FC Salzburg – 63 Spiele live und for free auf DAZN

Das neu geschaffene Turnier, das am 15. Juni 2025 beginnt und in zwölf Stadien in den USA ausgetragen wird, vereint 32 der erfolgreichsten Fußballvereine aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen. Darunter befinden sich neben internationalen Top-Klubs wie Real Madrid, Man City, Juventus, Boca Juniors, Inter Miami und Al Hilal, auch die beiden deutschen Vertreter FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für Österreich geht der FC Salzburg an den Start. Über einen Zeitraum von 29 Tagen werden alle 63 Spiele live und for free auf DAZN übertragen.