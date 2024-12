Chef des US-Versicherers UnitedHealthcare erschossen

(Es wird klargestellt, dass es um den Chef der Versicherungssparte UnitedHealthcare der Unitedhealth Group geht.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Mitten in Manhattan ist der Chef der Versicherungssparte der UnitedHealth Group , Brian Thompson, erschossen worden. Die New Yorker Polizei (NYPD) bestätigte in einer Pressekonferenz den Tod des 50-Jährigen, der UnitedHealthcare geführt hatte.

Thompson sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square erschossen worden, in dem sein Unternehmen eine Investorenveranstaltung abhalten wollte. Er sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.