Conapto ist der erste Rechenzentrumsanbieter in Europa, der die OCP Ready(TM) for Hyperscale-Zertifizierung erhält

Stockholm (ots/PRNewswire) - STOCKHOLM, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Conaptogibt mit Stolz bekannt, dass es der erste Rechenzentrumsanbieter in Europa ist,der die renommierte OCP Ready(TM) for Hyperscale-Zertifizierung erhalten hat.Diese Anerkennung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen darund festigt seine Position als führender Anbieter von nachhaltiger undinnovativer Rechenzentrums-Colocation, die auf die sich entwickelndenAnforderungen von Hyperscale-Betreibern zugeschnitten ist.Conapto, ein stolzes OCP-Community-Mitglied, wird für seinen bahnbrechendenAnsatz in Bezug auf Innovation, betriebliche Effizienz, Skalierbarkeit und seinunermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die von der OpenCompute Project Foundation (OCP) verliehene Zertifizierung bescheinigt demRechenzentrum Stockholm 4 South, dass es die strengen Standards der OCPReady(TM) V2 for Hyperscale-Bewertung erfüllt oder übertrifft und ein optimalesDesign für Hyperscale-Implementierungen darstellt. Dieser umfassende Prozessbewertet sieben Funktionsbereiche wie Standortzugang, technischer IT-Raum,Telekommunikation, Service, Effizienz, Offenheit und Zertifizierungen, umsicherzustellen, dass die anspruchsvollen Anforderungen vonHyperscale-Workloads, einschließlich Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI)und maschinelles Lernen (ML), erfüllt werden."Wir sind begeistert, dass wir als erster Rechenzentrumsanbieter in Europa dieOCP Ready(TM) for Hyperscale-Zertifizierung erhalten haben", sagte HåkanBjörklund, CEO von Conapto. "Durch die Anpassung an die höchsten Standards desOCP ready(TM)-Programms ermöglichen wir Hyperscale-Betreibern die nahtloseBereitstellung von Kapazitäten in Stockholm, die ihre spezifischen Leistungs-und Stabilitätsanforderungen erfüllen. Sie spiegelt unsere kontinuierlichenInvestitionen in operative Exzellenz und Nachhaltigkeit wider und gewährleistet,dass unsere Kunden in einem sich schnell entwickelnden Markt mit Zuversichtskalieren können."Als zertifizierter OCP Ready(TM) for Hyperscale-Anbieter ist das Rechenzentrumvon Conapto in Stockholm 4 South einzigartig positioniert, umflüssigkeitsgekühlte Workloads mit hoher Dichte zu unterstützen. DieseZertifizierung vereinfacht den Auswahlprozess von Rechenzentren fürHyperscale-Unternehmen, da sie eine verifizierte Zusicherung bietet, dass dieRechenzentren von Conapto die höchsten Standards für Kompatibilität undBereitschaft erfüllen.Das OCP Ready(TM) for Hyperscale-Programm wurde im Rahmen des OCP Data CenterFacilities-Projekts entwickelt und nutzt das kollektive Fachwissen derHyperscale-Community, um standardisierte Best Practices für Colocation-Anbieter