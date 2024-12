FMF2024-Bericht 5,4 Billionen Dollar an Investitionen in Mineralien für die Energiewende bis 2035 erforderlich Mehr als 40 % der Investitionen werden auf die Schwellenländer entfallen, was eine Verlagerung der Kapitalströme widerspiegelt RIYADH, Saudi-Arabien, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Das Future Minerals Forum (FMF) hat seinen neuesten Bericht …