DER COUNTDOWN FÜR DIE BAHNBRECHENDEN „GAMES OF THE FUTURE 2025" LÄUFT

Das actiongeladene, mehrtägige Turnier verspricht der unbestrittene Höhepunkt im weltweiten Sportkalender des nächsten Jahres zu werden. Im Rahmen der Veranstaltung werden Nationen aus der ganzen Welt zusammenkommen, die alle das ultimative Ziel fest im Blick haben: bei den Games of the Future 2025 zum Sieger gekürt werden.

DUBAI, VAE, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Phygital International gibt heute bekannt, dass der Beginn der „Games of the Future 2025", die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stattfinden, für den 21. November 2025 festgelegt wurde.

Phygital-Clubs aus der ganzen Welt werden sich auch darüber freuen, dass die ersten vier Phygital-Disziplinen für die Spiele offiziell bekannt gegeben wurden: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter, and Phygital Dancing – und eine Vielzahl weiterer spannender Disziplinen, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Die Games of the Future, die Spiele der Zukunft, sind ein bahnbrechendes Konzept, das die physische und die digitale Welt des Sports perfekt miteinander verbindet und Konventionen neu definiert, indem es fortschrittliche Technologien in Wettkampfdisziplinen einbezieht. Die Spielerinnen und Spieler treten in ihrer gewählten Disziplin über zwei Runden an: In der ersten Runde geht es um die sportliche Leistung, in der zweiten Runde müssen die Teilnehmenden ihr digitales Können unter Beweis stellen.

Die Qualifikation für einen der heiß umkämpften Plätze beim unbestrittenen Höhepunkt im phygitalen Sportkalender ist in vollem Gange. Die Mitglieder der World Phygital Community (WPC) haben bereits GOTF Minors veranstaltet, bei denen Phygital-Sportlerinnern und -Sportler aus bestimmten Regionen ihres Landes in ihren jeweiligen Disziplinen gegeneinander antraten. Die Siegerinnen und Sieger der GOTF Minors sind in die GOTF Majors aufgestiegen, wo sie auf die anderen regionalen GOTF Minor-Sieger aus ihrem Land treffen werden.

Der nächste Schritt auf dem Weg zu den Games of the Future besteht darin, dass die Gewinnerinnen und Gewinner der GOTF-Majors aus aller Welt an den GOTF 2025 Qualifiers teilnehmen, bei denen sich nur die besten Clubs einen der begehrten Plätze für die Spiele im November 2025 sichern können.

Nis Hatt, CEO von Phygital International, zeigte sich begeistert von der bevorstehenden Reise: „Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Sports mitzugestalten, indem wir bei den Games of the Future 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Weichen für ein bahnbrechendes Ereignis stellen.