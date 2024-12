Grüne wollen Gesetz für faire Mieten einbringen

straßenköter schrieb 29.11.24, 12:40

Das ist ja grundsätzlich nichts anderes als bei einem Beherrschungsvertrag mit Abfindung.

So gab es in den letzten Jahren viele, die in den Beherrschungsvertrag eingereicht haben. So zum Beispiel bei McKesson, Osram und Agrob Immobilien.