Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coty Registered (A) Aktie Die Coty Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 7,67 auf NYSE (05. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coty Registered (A) Aktie um +4,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,50 %. Die Marktkapitalisierung von Coty Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 6,30 Mrd..

Shanghai (ots/PRNewswire) - Förderung des Wachstums im Bereich derAutomobilverbindungselemente und Erkundung neuer BranchenhorizonteAm 10. Jahrestag der Übernahme von Nedschroef durch Shanghai Electric(https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK:2727, SSE:601727) wird mitder Grundsteinlegung für die zweite Fabrik für Verbindungselemente für dieAutomobilindustrie von Nedschroef in Spanien ein bedeutender Meilensteinerreicht. Das Werk in Tarragona, einer bedeutenden Stadt im Nordosten Spaniens,unterstreicht das Engagement von Shanghai Electric, die Kapazitäten vonNedschroef zur Lieferung fortschrittlicher Befestigungslösungen in ganz Europazu erweitern. Das Werk in Tarragona ist ein Eckpfeiler desDrei-Jahres-Aktionsplans von Nedschroef, mit dem die Produktionskapazitätoptimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden soll.Seit der Übernahme hat Nedschroef (https://www.nedschroef.com/en) sein Fundamentin der Automobilzulieferindustrie gefestigt. Mit dem Betrieb von zwei Fabrikenin Spanien demonstrieren Shanghai Electric und Nedschroef einen wohlüberlegtenAnsatz zur Nutzung der regionalen Stärken.Seit der Übernahme von CP Tech (https://www.cp-tech.com/en/) vor sieben Jahrenhat Nedschroef seine technologischen Grenzen stetig erweitert. DiesePartnerschaft hat zu Fortschritten bei hochpräzisen und spezialisiertenKomponenten geführt, die für einzigartige Anwendungen entwickelt wurden. VonChassis-Rahmen für Hypercars bis hin zu Fahrwerken für bemannte Flugzeuge ingeringer Höhe - die Innovationsfähigkeit von CP Tech ist ein entscheidenderFaktor für das langfristige Geschäftspotenzial von Nedschroef. Die Partnerschaftsteht auch im Einklang mit der umfassenderen Vision von Shanghai Electric, einÖkosystem der kollaborativen Innovation über Branchen hinweg zu fördern,darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt und Spezialfahrzeuge.Durch die Integration des Fachwissens von CP Tech sind Shanghai Electric undNedschroef in der Lage, die Grenzen des Komponentendesigns und der Produktion zuerweitern und auf fortschrittliche Märkte wie die Luft- und Raumfahrt undSpezialfahrzeuge abzuzielen. Die Auszeichnungen von CP Tech, einschließlich derZertifizierungen für seine bemannten Tiefflugzeuge, unterstreichen dastransformative Potenzial dieser Zusammenarbeit.Shanghai Electric legt großen Wert auf die Schaffung eines offenen,kollaborativen Raums, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Diese Vision wirdverwirklicht durch:- Optimierung der Lieferkette: Shanghai Zhenhua Bearings, eineTochtergesellschaft von Shanghai Electric, wird Hochleistungsnadellagerliefern, wodurch die Produktionskosten von CP Tech erheblich gesenkt und dieEffizienz gesteigert werden.- Möglichkeiten der Marktexpansion: Durch die Nutzung der Ressourcen desHauptsitzes von Shanghai Electric und Partnerschaften im BereichIndustriesoftware will Nedschroef die Visualisierungsfähigkeiten von SetupWizard erweitern und in den zivilen Automobilmarkt vordringen.- Inklusive Unternehmenskultur: Die unterstützenden Richtlinien von ShanghaiElectric, zu denen auch zuverlässige Programme zur Fürsorge für Mitarbeiterwährend der Pandemie gehören, unterstreichen das langfristige Engagement desUnternehmens für die Förderung vielfältiger und belastbarerUnternehmenskulturen."CP Tech, mit Sitz im Herzen Europas, ist einzigartig positioniert, um dieZusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen von Shanghai Electric zuverstärken. Diese Synergie fördert das gemeinsame Wachstum und trägtgleichzeitig den globalen Markt- und Technologieveränderungen Rechnung.Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten erschließen und unsere globaleReichweite vergrößern", sagte Wu Lei, Vorsitzender von Shanghai Electric .