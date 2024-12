KaDeWe-Pleite kostet Berlin weniger als erwartet / Ermittlungen wegen Subventionsbetrug eingeleitet

badboyhomer002 schrieb 02.12.24, 22:11

Mal gesponnen und sicher zu einfach gedacht. Aber eine Möglichkeit ?



Die US Boys werden sich es nicht nehmen lassen, Bayer zu zerlegen und damit kräftig Geld zu verdienen.

Heißt :Einstieg von einem Fond mit 10-15% an Bayer. Siehe heute Lanxess.

Anderson wird spätestens zur HV 25 Geschichte sein. Mit dem aktuellen Aktienkurs bekommt er das Vertrauen entzogen, obwohl ich ihn für einen guten Kerl halte und seine Art sehr mag. Seine Vision dauert aber einfach zu lange. Bei 60 Euro als Chef gekommen. Aktuell 19 Euro. Das geht nicht.



Also, Anderson raus.

Fond mit 10-15 % rein x 20 Euro = 3 Mrd. Euro

Stellt eventuell gleich den neuen CEO oder drängt den neuen massiv, weil der Fond natürlich zwei oder drei Sitze im AR bekommt.



Verkauf von Consumer Healt für 20 Mrd. ( Die Sparte ist begehrt )

Wird schnell gehen, da man die Sparte sofort verkaufen kann.



Damit sinken die Schulden von 35 auf 15 Mrd.



Verkauf von Pharma z.b an Pfizer. Pfizer braucht dringend neue Produkte.

Preis 20 - 30 Mrd. Ansonsten findet sich auch ein Investor der die Sparte straft und weiterverkauft. Einzeln bekommt man die locker los.



Die Schulden sind weg und ein Plus von 5-15 Mrd lacht den Investor an. Sagen wir 10 -12 Mrd. Die aktuellen Rückstellungen von 7,7 Mrd werden aufgelöst und dem Cash zugeführt.



Cash 17-20 Mrd.

Zahlung einer Sonderdividene von 17- 20 Euro je Aktie.



Wenn man nun noch das Glück hat und sich der S.C den Fall Bayer annimmt und eine Entscheidung bekommt - vielleicht sogar zu Gunsten von Bayer, dann Jackpot.



Man könnte die Agrarsprate auch noch verscherbeln. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird dafür Chapter 11 angemeldet. Rückstellungen gibt's keine mehr , Geld ist auch keins mehr da also Insolvenz. Feierabend.



Das Risko besteht für den Investor nach der Sonderdividene nicht rechtzeitig aus Bayer mit seinen Anteilen rauszukommen. Seine 10-15 % zu verkaufen. Den Aktienkurs dürfte die Fantasie auf die Sonderdividene zusätzlich treiben.



Agrar hat aber definitiv einen Wert. Keine 60 Mrd. mehr aber 5 - 10 Mrd. sind es locker. Es sind ja keine Schulden mehr drauf. Die neuen Saatgutprodukte sind meines Erachtens nicht schlecht und der Plan von Bayer ist , 10 neue Produkte in den nächsten 10 Jahren mit einem Spitzenumsatzpodential von 32 Mrd. Euro klingt erst Mal gut.



Auch könnten die neuen Produkte einzeln verkauft werden, wie man es gerade auch schon mit Iprovalicarb & Triadimenol getan hat. Der VK der beiden Produkte sollte übrigens auch 1-2 Mrd in meinen Augen einspielen. Schuldentilgung auf 33 Mrd. ?

Leider gibt's dazu bis jetzt keine Meldung. Die IR von Bayer hat der Verlauf aber bestätigt.



Hier schlummert Potential aber nicht mehr als Bayer, wie man es kennt.



Aufgespalten ist Bayer deutlich mehr Wert als die jetzigen 19 Mrd.

Es muss nur einer angehen den Laden zu zerlegen. Und mit bisschen Glück fallen die Klagen auch noch weg.



Sicher von mir bisschen einfach gedacht aber die Einzelteile sind deutlich mehr Wert als jetzt das Ganze.