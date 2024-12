Verschnaufpause nach Rekordjagd

DEUTSCHLAND: - VERSCHNAUFPAUSE NACH REKORDEN - Nach dem Sprung um fast 1000 Punkte binnen fünf Handelstagen könnten es Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd zunächst langsamer angehen lassen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 20.220 Punkte. Auf diesem Rekordniveau sorgt die unsichere politische Lage in Frankreich für etwas Zurückhaltung. Für eine Bestmarken müsste der deutsche Leitindex aber nur leicht über 20.260 Punkte steigen.

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Befeuert von einer anhaltenden Kursrally großer Techwerte haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Erfolgskurs zur Wochenmitte fortgesetzt. Dabei erreichten die Leitindizes Rekordhöhen. Rückenwind lieferten starke Geschäftszahlen von Salesforce sowie Kommentare von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Der Fed-Chairman attestierte der US-Wirtschaft bei einer Podiumsdiskussion eine "bemerkenswert gute Verfassung". Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel auf ein Rekordhoch und schloss 0,69 Prozent höher mit 45.014,04 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten büßte im späten Handel hingegen 0,3 Prozent ein und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um rund 1,1 Prozent. Auch die Märkte in Südkorea blieben nach den jüngsten politischen Turbulenzen unter Druck. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte in der Nacht zu Dienstag überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt und es wenige Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben.

^

DAX 20232,14 1,08%

XDAX 20231,57 1,08%

EuroSTOXX 50 4919,02 0,83%

Stoxx50 4392,89 0,18%



DJIA 45014,04 0,69%

S&P 500 6086,49 0,61%

NASDAQ 100 21492,36 1,24%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 135,24 0,06%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0530 0,16%

USD/Yen 149,78 -0,50%

Euro/Yen 157,70 -0,34%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 102.372 3,64%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 72,28 -0,03 USD WTI 68,52 -0,03 USD°

/jha/