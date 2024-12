Insolvenz von Northvolt: Droht ein finanzielles Desaster für Deutschland?

Die Pleite von Northvolt hat die Verantwortlichen im Wirtschaftsministerium, insbesondere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, in die Kritik geraten lassen. Die Opposition, insbesondere die CSU, fordert einen Untersuchungsausschuss, um zu klären, ob die Risiken der Wandelanleihen und die finanzielle Lage von Northvolt im Vorfeld ausreichend berücksichtigt wurden. Es wird angezweifelt, dass die Insolvenz des Unternehmens nicht vorhersehbar war, da Northvolt bislang nicht rentabel gearbeitet hat. Die Bundesregierung sieht sich nun der Herausforderung gegenüber, die 600 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro Zinsen zu begleichen, was letztlich die Steuerzahler belasten wird.

Die Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt hat weitreichende Konsequenzen für die geplante Batteriefabrik in Heide, Schleswig-Holstein. Die Bundesregierung hatte der KfW-Förderbank die Ausgabe von 600 Millionen Euro Wandelanleihen für Northvolt angeordnet, wobei Bund und Land Schleswig-Holstein jeweils zur Hälfte bürgen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Schuldenbremse im deutschen Haushalt zu umgehen, da Kredite sofort als Schulden bilanziert werden müssen. Die Wandelanleihen wurden als weniger belastend für den Haushalt erachtet, obwohl sie ein höheres Risiko darstellen, da sie im Insolvenzfall wertlos werden können, während Kredite in der Regel noch ausgezahlt werden.

Parallel dazu gibt es Entwicklungen im Krypto-Markt, insbesondere im Hinblick auf Bitcoin. Tom Lee von Fundstrat äußert optimistische Prognosen für Bitcoin, die er vor Jahresende über 100.000 US-Dollar sieht, insbesondere nach dem Wahlsieg von Donald Trump, der eine weniger regulierte Politik verspricht. In den letzten Wochen hat Bitcoin fast 40 Prozent an Wert gewonnen. Dennoch gibt es auch Bedenken, da große Mengen an Bitcoin, die von der US-Regierung beschlagnahmt wurden, auf den Markt kommen könnten, was zu Nervosität unter den Investoren führt.

In Großbritannien wird unterdessen versucht, das Land als führenden Standort für Krypto- und Blockchain-Technologie zu positionieren. Die Regierung plant regulatorische Entwürfe für digitale Vermögenswerte, steht jedoch in der Kritik, ob die Rahmenbedingungen ausreichen, um mit den USA und der EU konkurrieren zu können. Während die EU mit der MiCA-Verordnung neue Standards setzt, bleibt abzuwarten, ob Großbritannien schnell genug handelt, um seine Ambitionen im Krypto-Sektor zu verwirklichen.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 101.974$ auf CryptoCompare Index (05. Dezember 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.