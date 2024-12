BASF-Aktie: Analysten heben Kursziel auf 55 Euro – Jetzt investieren!

Die Baader Bank hat die BASF-Aktie von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 55 Euro angehoben. Diese Entscheidung reflektiert einen optimistischen mittelfristigen Ausblick, der durch erwartete operative Verbesserungen und ein umfassendes Kostensenkungsprogramm in Höhe von 2,1 Milliarden Euro unterstützt wird. Trotz eines herausfordernden Übergangsjahres 2025, das durch Verzögerungen bei der makroökonomischen Erholung geprägt sein könnte, sehen die Analysten langfristige Vorteile, insbesondere durch den Ausbau des Verbundstandorts Zhanjiang in China. Die Baader Bank erwartet, dass die globale Auslastung der Steamcracker ab 2027 auf ein mittleres bis hohes Niveau zurückkehrt. Anleger werden ermutigt, jetzt in die BASF-Aktie zu investieren, um von einer möglichen Erholung bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 zu profitieren.

Für 2026 prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg auf 71 Milliarden Euro, verglichen mit 66,61 Milliarden Euro im Vorjahr, und einen Nettogewinn von 3,31 Milliarden Euro, was einen signifikanten Anstieg gegenüber den geschätzten 1,93 Milliarden Euro für 2025 darstellt. Kurzfristig liegen die Schätzungen der Baader-Analysten jedoch unter dem Konsens, während sie mittelfristig darüber liegen, da die Nachfrage voraussichtlich nur langsam in die globalen Überkapazitäten der Petrochemie hineinwächst.