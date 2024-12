SpaceX vor Rekordbewertung: Insider-Aktienverkauf könnte Musk bereichern!

SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, steht in Verhandlungen über den Verkauf von Insider-Aktien, was den Unternehmenswert auf etwa 350 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Diese Bewertung würde eine signifikante Steigerung im Vergleich zur zuletzt genannten Bewertung von 255 Milliarden US-Dollar darstellen und SpaceX als das wertvollste private Startup der Welt etablieren. Zum Vergleich: Salesforce hat eine Marktkapitalisierung von rund 320 Milliarden US-Dollar, während die Bank of America bei etwa 365 Milliarden US-Dollar liegt.

Parallel dazu sieht sich Musk jedoch mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein Gericht in Delaware hat entschieden, dass sein 2018 vereinbartes Vergütungspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar unzulässig ist. Die Richterin argumentierte, Musk habe die Vergütung in einer Weise ausgehandelt, die "tiefgreifend fehlerhaft" sei. Trotz einer Aktionärsabstimmung, die das Paket legitimieren sollte, bleibt die Entscheidung bestehen. Musk bezeichnete das Urteil als "absolute Korruption" und kündigte an, Berufung einzulegen. Beobachter erwarten, dass sich der Prozess über ein Jahr hinziehen könnte.

Das Vergütungspaket, das an ambitionierte Ziele geknüpft war, wurde als das größte seiner Art in den USA bezeichnet. Kritiker argumentieren, dass die Vorgaben leicht erreichbar waren und Musk nicht verpflichtet war, seine volle Arbeitszeit für Tesla aufzuwenden, da er auch SpaceX und Twitter (jetzt X) leitete. Tesla hat mehrere Optionen, um das juristische Problem zu lösen, darunter eine Berufung oder die Ausarbeitung eines neuen, weniger umfangreichen Vergütungspakets.

Insgesamt könnte der geplante Aktienverkauf von SpaceX nicht nur die Liquidität für Investoren erhöhen, sondern auch die Attraktivität des Unternehmens für zukünftige Investitionen stärken, während Musk gleichzeitig vor erheblichen rechtlichen und finanziellen Herausforderungen steht.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 357,9EUR auf Nasdaq (05. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.