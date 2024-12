MediaForEurope plant Übernahme von ProSiebenSat.1 – Kurs steigt sprunghaft!

Der italienische Medienkonzern MediaForEurope (MFE) plant Berichten zufolge eine Übernahme von ProSiebenSat.1 und hat dazu Gespräche über einen milliardenschweren Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro mit Banken aufgenommen. MFE, das bereits 30 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1 hält, könnte durch diesen Schritt seinen Einfluss auf den deutschen Medienkonzern weiter ausbauen. Die Aktien von ProSiebenSat.1 reagierten auf die Spekulationen mit einem Kursanstieg von über 12 Prozent. Bereits im Oktober hatte ein ähnlicher Bericht zu einem Anstieg von mehr als 7 Prozent geführt.

ProSiebenSat.1 befindet sich derzeit in einer strategischen Umstrukturierung, die den Verkauf von Randgeschäften wie dem Vergleichsportal Verivox und der Kosmetikplattform Flaconi umfasst. Diese Maßnahmen könnten als Reaktion auf den Druck von MFE interpretiert werden, das einen stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft der TV-Sender fordert. MFE hatte seinen Anteil an ProSiebenSat.1 kürzlich auf 29,99 Prozent erhöht, was knapp unter der Übernahmeschwelle liegt. Sollte MFE die 30-Prozent-Marke überschreiten, wäre es gemäß deutschem Übernahmerecht verpflichtet, ein Pflichtangebot für die restlichen Anteile abzugeben.