Überraschender Rücktritt: Stellantis-CEO Carlos Tavares verlässt das Unternehmen!

Carlos Tavares, der langjährige CEO von Stellantis, hat überraschend seinen Rücktritt erklärt, was in der Automobilbranche für Aufsehen sorgt. Der Rücktritt erfolgt in einer kritischen Phase für den Konzern, der mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter sinkende Verkaufszahlen in den USA, Überkapazitäten in Europa und stagnierende Märkte für Elektrofahrzeuge. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Stellantis 45 Prozent an Wert verloren, und nach der Bekanntgabe von Tavares' Rücktritt fiel der Kurs um mehr als 6 Prozent.

Tavares, der 2021 nach der Fusion von PSA Group und Fiat Chrysler an die Spitze von Stellantis trat, wurde als erfolgreicher Sanierer angesehen. Doch in letzter Zeit häuften sich die Kritikpunkte. Händler und Gewerkschaften warfen ihm vor, den US-Markt mit einer veralteten Modellpalette zu vernachlässigen und die Marken Jeep, Dodge, Ram und Chrysler zu schwächen. Zudem wurde seine strenge Kostenpolitik, die Jobkürzungen und Qualitätsprobleme zur Folge hatte, zunehmend in Frage gestellt. Shawn Fain, Präsident der United Auto Workers (UAW), begrüßte Tavares' Rücktritt als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung".