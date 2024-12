Salesforce übertrifft Erwartungen: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen!

Salesforce, das in San Francisco ansässige Unternehmen für B2B-Software, hat am Dienstagabend seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Die Erwartungen der Analysten waren optimistisch, und Salesforce konnte die meisten dieser Erwartungen übertreffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,54 USD, was über der Konsensschätzung von 2,45 USD lag. Der Umsatz belief sich auf 9,37 Milliarden USD, ebenfalls über den prognostizierten 9,35 Milliarden USD. Die operative Marge erreichte 31,5 %, was leicht über den Erwartungen lag.

Trotz dieser positiven Ergebnisse bleibt das Umsatzwachstum begrenzt. Salesforce meldete einen Anstieg des Umsatzes um 9 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf die erfolgreiche Einführung des KI-gestützten CRM-Systems Agentforce zurückzuführen ist. CEO Marc Benioff betonte die transformative Rolle von Agentforce, das die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, revolutionieren soll. Analysten sind sich einig, dass Agentforce ein wesentlicher Katalysator für das Wachstum von Salesforce ist.