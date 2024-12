Zscaler enttäuscht Anleger: Aktien fallen trotz Umsatzplus um 8 Prozent!

Zscaler, ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, hat die Erwartungen der Anleger enttäuscht, nachdem es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht hat. Im nachbörslichen Handel fielen die Aktien um etwa 8 Prozent, da die Ergebnisse nur leicht über den Marktschätzungen lagen. Für das am 31. Oktober endende Quartal meldete Zscaler einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,77 US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 0,63 US-Dollar lag. Der Umsatz betrug 628 Millionen US-Dollar und übertraf die Schätzung von 605,55 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dennoch fiel die Prognose für den Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal 2025 um einen Cent unter die Erwartungen der Analysten.

Für das laufende Quartal erwartet Zscaler einen Umsatz zwischen 633 und 635 Millionen US-Dollar, was den Konsens von 633,8 Millionen US-Dollar leicht übertrifft. Der prognostizierte bereinigte Gewinn pro Aktie liegt jedoch mit 0,68 bis 0,69 US-Dollar unter der Marktschätzung von 0,70 US-Dollar. Zscaler hat seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2025 auf 2,62 bis 2,64 Milliarden US-Dollar angehoben, was eine positive Entwicklung darstellt.