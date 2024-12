VW-Warnstreiks: Produktion steht still – IG Metall kämpft für faire Löhne!

Die aktuellen Warnstreiks bei Volkswagen (VW) haben die Produktion in neun deutschen Werken zum Stillstand gebracht. Die Gewerkschaft IG Metall hat diese Maßnahmen als Reaktion auf die von VW geforderten Lohnkürzungen und drohenden Werksschließungen initiiert. Die Streiks begannen am Montagmorgen, als Mitarbeiter in Zwickau und später in weiteren Standorten wie Wolfsburg und Hannover ihre Arbeit niederlegten. Die IG Metall fordert eine faire Lohnanpassung für die 120.000 Beschäftigten, die unter den VW-Haustarif fallen, und lehnt die von VW geforderten 10-prozentigen Lohnkürzungen entschieden ab.

Der Tarifkonflikt eskaliert, nachdem die Friedenspflicht am Wochenende endete. Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen, bezeichnete die Auseinandersetzung als einen der härtesten Konflikte in der Geschichte des Unternehmens. VW rechtfertigt die Lohnkürzungen mit der angespannten wirtschaftlichen Lage und droht mit Werksschließungen und betriebsbedingten Kündigungen, was die Gewerkschaft als inakzeptabel zurückweist. Dirk Schulze, Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen, kritisierte VW für mangelnde Bereitschaft, am Verhandlungstisch eine tragfähige Lösung zu finden.