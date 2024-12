Lufthansa erobert Italien: Strategische ITA-Übernahme mit Hürden!

Die Europäische Kommission hat der Lufthansa die Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft ITA genehmigt, wodurch der Konzern die letzte regulatorische Hürde überwunden hat. Für eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro wird die Lufthansa zunächst 41 Prozent der ITA-Anteile übernehmen, mit der Möglichkeit, die gesamte Gesellschaft für über 800 Millionen Euro zu integrieren. Diese Expansion erfolgt jedoch unter erheblichen Zugeständnissen, um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen. So muss die Lufthansa unter anderem Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate sowie einige Flugverbindungen an Wettbewerber wie EasyJet und Air France-KLM abgeben. Die EU-Kommission betont, dass diese Maßnahmen einen fairen Wettbewerb gewährleisten und das Angebot für italienische Verbraucher verbessern.

Während die Lufthansa in Italien expandiert, sieht sich der Konzern in seinem Heimatmarkt mit Herausforderungen konfrontiert. So kündigte die Airline an, die Verbindung zwischen Leipzig/Halle und München zum Sommer 2025 einzustellen, was auf gestiegene Kosten und veränderte Marktbedingungen zurückzuführen ist. Stattdessen plant die Lufthansa, den Verkehr aus Leipzig/Halle stärker über Frankfurt zu bündeln, um Effizienzgewinne zu erzielen. Diese Entscheidung trifft den Flughafen Leipzig-Halle hart, da er bereits durch die Streichung von Ryanair-Verbindungen an internationaler Erreichbarkeit verliert.

Trotz der positiven Nachrichten über die ITA-Übernahme bleibt der Aktienkurs der Lufthansa unter Druck und liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus. Analysten sind gespannt, ob die Integration von ITA reibungslos verläuft und die Wettbewerbshürden nicht zu schwer wiegen. Insgesamt stellt die Beteiligung an ITA einen entscheidenden Schritt in Richtung europäischer Marktführerschaft dar, birgt jedoch auch Risiken, insbesondere in Anbetracht der Herausforderungen im Heimatmarkt und der regulatorischen Auflagen. Anleger müssen abwarten, ob die Lufthansa die Turbulenzen meistern kann, um stabileres Wachstum zu erreichen.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 6,275EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.