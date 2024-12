Ölpreise steigen vor Opec+-Treffen: Was erwartet uns am Markt? Die Ölpreise haben am Dienstag einen Anstieg verzeichnet, bevor ein wichtiges Treffen des Ölverbunds Opec+ stattfindet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 72,33 US-Dollar, was einem Anstieg von 50 Cent im …